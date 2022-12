Ed Sheeran recibirá un diploma honorífico por su contribución a la música

El británico Ed Sheeran recibirá un diploma honorífico de la University Campus Suffolk (UCS) en una ceremonia especial que tendrá lugar este otoño, en reconocimiento a su destacada contribución a la música.

"He pasado un año increíble con mi gira mundial y esto lo hace incluso mejor. Suffolk es lo que yo llamo mi hogar y siempre me siento bienvenido y recibo mucho apoyo por su parte. Recibir este reconocimiento es un auténtico privilegio. UCS está en un punto emocionante en su desarrollo y me muero de ganas de construir lazos con ella y con sus estudiantes en los próximos meses y años", declaró Ed, quien dejó los estudios tras terminar la secundaria a los 16 años.

El artista -que fue el más reproducido de todo el mundo en la plataforma musical Spotify en 2014- será homenajeado por su música en el evento, siguiendo la estela de la extraordinaria acogida de su segundo álbum de estudio, 'x', que lanzó el año pasado.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a un grupo tan selecto de personas como graduados de honor. El abanico de orígenes y profesiones que están representadas y la calidad de aquellos que han aceptado el premio mejorarán tanto las propias ceremonias de graduación como la vida en la universidad en el futuro", aseguró Richard Lister, director de la institución universitaria.