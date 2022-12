Ed Sheeran pensó en abandonar la música

El cantante Ed Sheeran llegó a plantearse la posibilidad de abandonar su sueño de convertirse en una estrella de la música justo en el momento en que su carrera comenzaba a despegar al comprobar lo duro y caro que estaba resultando su ascenso a la fama.

"Hubo un punto en el que quise abandonarlo todo, en el que pensé: 'Esto es horrible y no va a salir bien'. Era el mes de diciembre de 2010 y acababa de agotar todas las entradas del auditorio Cargo de Shoreditch [en Londres], era el concierto más grande que había dado hasta la fecha. Había como 500 personas allí, incluso mi padre vino a verme. Después del espectáculo estaba bebiendo con mi padre y un montón de gente más. Uno a uno comenzaron a irse hasta que mi padre me dijo: '¿Te importa si me marcho?'. Entonces me quedé yo solo con el personal del bar. Estaba muy borracho, pero era consciente de que no tenía nada de dinero. Me había gastado todo en comprarle bebidas a todo el mundo. Pensé: 'Esto no está bien'", revela el intérprete en uno de los capítulos de su nuevo libro 'Ed Sheeran: A visual journey' publicado por el Daily Mirror.

Las dudas de Ed respecto a su futuro en el mundo de la música no se despejaron hasta después de lanzar su famoso disco 'The A Team' -publicado en junio de 2011-, aunque ni siquiera su éxito de ventas hizo que olvidara los momentos tan duros que vivió.

"Trabajé muy duro y me rompí el cu** haciendo bolos durante tres años. Había publicado cuatro trabajos y acababa de agotar las estradas de un concierto. Pero seguía sin dinero, sin un sitio para vivir, mi teléfono móvil no tenía batería y yo no tenía dónde ir. Acabé caminando hasta casa de un amigo y cuando llegué me puse a llorar, le dije: 'No puedo seguir haciendo esto'", añade.