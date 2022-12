Ed Sheeran busca guardaespaldas para protegerse de sus impulsivas fans

Desde que se conociera que el cantante británico Ed Sheeran volvía a la soltería tras romper con su novia Athina Andrelos, numerosas candidatas se disputan al pelirrojo autor de 'Sing'. Hasta tal punto ha llegado la histeria, que por primera vez en toda su carrera ha tenido que contratar a un guardaespaldas para que le proteja de tanto afecto.

"Me han puesto un guardaespaldas por primera vez en cuatro años. Comenzó a ponerse un poco difícil. No me importa si la gente pregunta educadamente, pero si alguien te coge y te tira...", contó al periódico The Sun.

Aunque para desconsuelo de todas sus fans, Ed podría estar ya fuera del mercado ya que recientemente ha sido visto con la modelo de Victoria's Secret Barbara Palvin en Sídney. La maniquí, a quien a sus 21 años ya se le ha relacionado con Leonardo DiCaprio, Justin Bieber y Niall Horan, disfrutó de una velada con Ed en una hamburguesería, y según un testigo presencial, la pareja derrochaba "química".

"A Ed y a Barbara se les veía relajados y felices. Disfrutaban uno de la compañía del otro y se reían mucho. Había química entre ellos", señaló un informante al Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz