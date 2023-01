Dwayne Johnson evitó que su madre se suicidara

El actor Dwayne Johnson impidió con tan solo 15 años que su madre Ata se suicidara tras una acalorada discusión con su padre Rocky en Nashville.

"[Mi madre] tenía los ojos vidriosos, nunca la había visto así. Caminó hasta el medio de la autopista I-65 y fue andando hacia el tráfico que venía de frente. Se me paró el corazón. La agarré y la arrastré hacia un lado de la carretera. No recuerdo lo que le dije, pero recuerdo que ella no dijo nada. En ese momento, aprendí una de las lecciones más valiosas que conozco, a apreciar la vida y cómo en tan solo un instante, todo se puede acabar. Me cambió", contó en el programa 'Oprah's Master Class'.

El estadounidense de 43 años ha reconocido que el descorazonador incidente le atormentará durante el resto de su vida.

"Sabía que mis padres estaban pasando por un momento realmente duro en su matrimonio. Nunca lo olvidaré. Sería como la una de la tarde. Los tres estábamos en un restaurante cuando empezaron la pelea. Fue una muy grande. No hubo nada físico, pero sí discutían a gritos".