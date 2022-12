Duras críticas: Miley Cyrus reprueba en gramática

La artista Miley Cyrus se ha convertido en el objetivo de todas las críticas desde su polémica actuación en los MTV Video Music Awards, pero en esta ocasión los comentarios negativos contra la estrella no hacen referencia a sus eróticos movimientos sobre el escenario, sino hacia el mal uso que hace de la gramática inglesa en sus canciones, un fallo del que se ha percatado el artista Sufjan Stevens.

El cantautor estadounidense no ha dudado en corregir los errores lingüísticos que la exniña Disney cometió a la hora de escribir el tema 'Get It Right' -canción incluida en su nuevo álbum 'Bangerz'- a través de una carta abierta que ha publicado en la red social Tumblr.

"Querida Miley: No puedo dejar de escuchar 'Get It Right' (buena canción, gran mensaje y buena letra), pero quizás necesitas una rápida clase de gramática. Especialmente me ha llamado la atención la siguiente frase: 'I been laying in this bed all night long' [He estado "puesta" sobre la cama toda la noche]. Miley, técnicamente hablando, tú no has estado "puesta" sobre la cama ['laying' en inglés] sino tumbada sobre ella ['lying'], ya que es una forma verbal irregular que únicamente puede ser utilizada cuando hay un objeto en la frase", escribió el intérprete.

Stevens también cuestionó el mal uso de los tiempos verbales que Miley emplea en la letra de sus temas musicales.

"Estoy seguro de que has oído hablar del pretérito perfecto: 'He estado tumbada en la cama durante toda la noche' ['I have been lying in this bed all night long' no 'I been laying']. Es una frase errónea, extraña y digna de ir al purgatorio. No es presente, tampoco es pasado, no está ni aquí ni allá", explicó indignado el intérprete.

Estas críticas provenientes de un compañero de profesión se unen a las realizadas por la cantante irlandesa Sinead O'Connor hace tan solo unos días, en las que manifestó públicamente que Miley se estaba "prostituyendo" por la industria musical debido a sus eróticas actuaciones.

