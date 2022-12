Drew Barrymore se siente como un canguro después de ser mamá

La actriz Drew Barrymore se siente como un "canguro" tras haber dado a luz a sus dos hijas, Olive (2) y Frankie (11 meses), fruto de su relación con Will Kopelman, ya que su cuerpo ha cambiado totalmente.

"Después de haber tenido dos bebés, dios mío, ¡tu cuerpo hace cosas muy raras! Es difícil ser positiva y quererse a sí misma. Te sientes como un canguro con una tripa enorme, todo está flácido y extraño", explicó a la edición estadounidense de la revista Glamour.

Publicidad

Pero la actriz encuentra reconfortante y "bonito" los embarazos, eso, y el poder disfrutar ahora del tiempo con las niñas, pone todo lo demás en perspectiva.

"Piensas en lo bonito que es ser capaz de tener hijos. Y cuando dejo de darme cuenta, me pongo a hacer ejercicio, leo el libro del doctor Seuss, 'Oh, the Places You'll Go' (Oh, los sitios a los que irás) y me dedico a pasar el tiempo con mis hijas. Entonces empiezo a ver las cosas que son más importantes que yo misma", añadió.

En cuanto a los hombres, Drew piensa que los que llevan barba son increíblemente sexys, pero no encuentra igual de atractivos todos los estilos.

"Me encantan las barbas. Son lo más sexy. Pero diría que bajo ninguna circunstancia las perillas están bien. ¡Y los pelos bajo el labio inferior son espantosos! ¿A qué vienen?".

Publicidad

Por: Bang Showbiz