Drake arremete contra Kanye West en su último concierto

Solo dos meses después de que el rapero Drake dejara patente la escasa importancia que le otorgaba a las acusaciones que contra él vertieron sus compañeros de profesión Kanye West y Pusha T, quienes alegaban en una de sus últimas colaboraciones que el canadiense utilizaba letristas profesionales para componer sus versos, ahora este ha demostrado que -lejos de haber hecho oídos sordos ante semejantes ataques- solo estaba esperando al momento perfecto para devolverle el golpe a sus rivales.

Tanto es así, que en el concierto que ofreció este sábado en la ciudad de Chicago -como pudieron captar varios espectadores-, Drake no dudó en lanzarle una sutil pero contundente pulla al marido de Kim Kardashian al cambiar una de las líneas de su tema 'Know Yourself' y decir alto y claro que Kanye, cuyo último disco no ha cosechado ventas especialmente espectaculares, se había caído con todo el equipo.

Resulta cuando menos curioso que el ex de Rihanna haya preferido burlarse de Kanye en su último espectáculo en directo en lugar de reabrir su batalla particular con Pusha T, teniendo en cuenta que fue el segundo quien animó a sus dos jóvenes compañeros a tratar de solventar sus diferencias para que el enfrentamiento no fuera demasiado lejos y terminara agriandose demasiado.

"No me gustan este tipo de enfrentamientos, prefiero propagar amor. Creo que se están cruzando ciertas líneas que no son buenas para nadie. Así que ya es hora de terminar con esto", escribía Kanye en su cuenta de Twitter el pasado junio.

Por: Bang Showbiz

