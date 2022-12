'Drag Me Down', el nuevo sencillo de One Direction

El tema con el que la banda británica One Direction ha sorprendido a sus seguidores se llama 'Drag Me Down' y ha sido lanzado en iTunes y Spotify en todo el mundo a las 6:30 (GMT) de esta mañana de viernes. Es la primera canción que el grupo saca como cuarteto -Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan- desde la marcha de Zayn Malik el pasado marzo.

Anunciando el estreno en Twitter, Liam Payne escribió: "¡Una pequeña sorpresa! ¡Mira nuestro nuevo sencillo! Se llama Drag Me Down y espero que les guste tanto como a nosotros".

Niall Horan también recurrió a la red social para dar la buena nueva: "¡Por fin podemos decirlo! Hemos esperado mucho tiempo pero ¡¡¡nuestro nuevo sencillo Drag Me Down está ya ahí fuera!!!".

La canción estará incluida en el quinto álbum de estudio de la banda, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de noviembre.

One Direction está actualmente en Estados Unidos con su gira mundial en estadios 'On The Road Again'.

El lanzamiento del single sorpresa -que ya está a la venta- llega solo un día después de que se conociera que su exmiembro Zayn Malik había firmado un contrato discográfico con RCA Records y de que sugiriera que en los cuatro años con el grupo nunca le habían dejado ser él mismo.

"Supongo que nunca expliqué por qué me fui. Estaba esperando este momento en el que tener oportunidad de mostrar quién soy realmente. #musicadeverdad #RCA"

Por: Bang Showbiz