Donald Trump y Univisión pusieron fin a pleito por Miss Universo

"Donald J. Trump, el ex dueño de la organización Miss Universe, y Univisión Communications Inc. (UCI), la principal empresa de medios de comunicación al servicio de la comunidad hispana en los Estados Unidos, se complacen en anunciar que han llegado a un acuerdo legal sobre el litigio", dijo The Trump Organization en un comunicado.

Las condiciones del acuerdo no fueron divulgadas.

Univisión, el canal estadounidense NBC y la cadena mexicana Televisa habían anunciado el pasado 29 de junio la ruptura de sus relaciones con Trump y su negativa a transmitir Miss Universo en protesta por los comentarios despectivos sobre la inmigración mexicana del magnate inmobiliario.

"Conozco a Randy Falco, el presidente y director ejecutivo de Univisión, desde hace más de 20 años y me da gusto haber podido dejar atrás estas diferencias", indicó Trump, citado en el comunicado.

"Conozco a Donald Trump a nivel personal y profesional desde hace muchos años, y me complace resolver este asunto y pasar la página", aseguró de su lado Falco en el mismo texto.

El pasado 11 de septiembre, Trump anunció la adquisición a NBC del 50% del concurso Miss Universo, quedándose así con el total de la compañía.

Pero poco después ese mismo mes, el magnate decidió vender el certamen a WME/IMG, firma especializada en eventos de espectáculo.

Por: AFP