Dolly Parton quiere ayudar a la gente a ir al cielo

La emblemática cantante de country Dolly Parton no quiere que se la considere un "ídolo" y reza antes de cada concierto para que la gente pueda ver la "luz de Dios" en ella.

"Rezo todo los días y todas las noches antes de salir al escenario. Rezo para que Dios me permita brillar con su luz y ser una bendición, en lugar de que la gente me idolatre. No me gusta ese rollo de ídolos", declaró la cantante a la revista Uncut, donde añadió: "Si ven una luz en mí, quiero que piensen que es la luz de Dios. Incluso si no voy al cielo, si puedo ayudar a alguien a ir en una mejor dirección, soy feliz".

Dolly siempre intenta buscar la "luz de Dios" en las personas, incluso aunque no le gusten.

"Si una persona no tiene buena pinta, incluso si no actúa correctamente, sé que tienen esa pequeña luz en su interior. A veces simplemente digo: '¿Verdad que tiene los ojos bonitos?' y ya está", añadió.

Por: Bang Showbiz