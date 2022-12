Dolly Parton está 'orgullosa' de Taylor Swift

La cantante Dolly Parton está muy "orgullosa" de lo que Taylor Swift ha conseguido en su carrera gracias a su actitud y su claridad de ideas.

"Creo que la pequeña Taylor Swift lo ha hecho increíblemente bien. Sabía perfectamente quién era, tenía un sueño, y se ciñó a él. Eso es lo que tienes que hacer. Estoy muy orgullosa de ella", señala la artista country a la revista PEOPLE.

Pero a pesar de que a sus 68 años Dolly podría darle a buen seguro unos cuantos consejos a la joven Taylor, se niega, ya que cree que cada artista debe seguir su propio camino, aunque hay algunas "reglas de oro" en la vida que sí que cree que todo el mundo debería seguir.

"No soy quién para dar ningún consejo, porque nunca he querido que nadie me diera consejos. Si alguien viene a mí le diré: 'Lo que yo hice fue esto, pero yo no soy tú'. Es diferente para cada persona. Aunque hay algunas reglas de oro que seguir en la vida. Sé fiel a ti mismo. Tienes que saber lo que aguantarás y lo que no, y lo que estás dispuesto a sacrificar. Un deseo, un propósito y un sueño son cosas diferentes, y tienes que darte cuenta de esas pequeñas cosas. Todo el mundo desearía ser rico y famoso, pero eso no va a suceder necesariamente si no tienes el arrojo para hacer que suceda. Tienes que trabajar tus sueños. La llave para mi éxito siempre ha sido que mi deseo de triunfar siempre ha sido mayor que mi miedo. He pedido a Dios ayuda y he seguido esa luz", explica Dolly.