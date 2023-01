¡Divina! Esta es la hija de 16 años de Cindy Crawford que es toda una modelo

La modelo Cindy Crawford dejó ayer una nueva muestra de lo orgullosa que se siente de su hija y posible sucesora en el mundo de las pasarelas, la joven Kaia Gerber, ya que con motivo del 16 cumpleaños de la joven, la maniquí estadounidense no tardó en echar mano de su archivo fotográfico para celebrar por todo lo alto tan señalada efeméride y, de paso, deshacerse en halagos hacia su pequeña por los muchos progresos que ha venido haciendo desde que decidiera seguir los pasos profesionales de su afamada progenitora.

"¡Feliz 16 cumpleaños, Kaia Gerber! Me encanta esta foto en la que salimos los dos, cortesía de Patrick Demarchelier. Esta fue tu primera imagen para Vogue pero estoy segura de que no será la última. Espero que todos tus sueños se haga realidad. Te amo y te amaré siempre", reza el adorable mensaje que Cindy le dedicó a Kaia en su perfil de Instagram.

Su también célebre padre, el exmodelo y empresario Rande Gerber, quiso recurrir igualmente a la esfera virtual para que todos sus seguidores fueran plenamente conscientes del cariño y la profunda admiración que le profesa a Kaia, así como del torrente de emociones que le invade al haber asimilado ya que su niña está a solo dos años de llegar a la mayoría de edad.

"Yo también te quiero mucho, antes, ahora y siempre. Feliz cumpleaños a mi dulce cumpleañera", escribió en la misma plataforma.

No resulta en absoluto sorprendente que el matrimonio se haya volcado con Kaia en una fecha tan especial para todos, no solo por el profundo amor que es inherente a su condición de padres, sino también porque la joven no ha dejado de exhibir en todos estos años unos niveles de madurez y determinación poco frecuentes en chicas de su edad.

"Trato de mantener completamente separados mi trabajo como modelo con el ámbito de mi educación, ya que no quiero que ninguno de estos planos interfiera en el otro. Trato de no hablar con mis amigos y compañeros de clase de lo que hago fuera de ella, al margen de aquellos que también forman parte de esta industria. Mi vida está planificada en función de mis horarios escolares, y es en mis ratos libres cuando trabajo como modelo porque me encanta", explicaba en conversación con Vogue.

Por: Bang Showbiz