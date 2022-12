Dita Von Teese pone a sus invitados a hacer manualidades

Aunque la pasión de Dita Von Teese por el burlesque y la lencería más sugerente podría llevarle a concebir sus reuniones de amigos como algo parecido a una bacanal romana, los invitados a la fiesta de jardín que cada año organiza la exbailarina pudieron comprobar de primera mano que, en su vida privada, la artista prefiere ocupar su tiempo con una actividad tan inocente como la de hacer manualidades.

De hecho, la exmujer del controvertido Marilyn Manson no dudó en animar a sus huéspedes a probar los relajantes beneficios del arte de elaborar velas o crear flores de papel, además de poner el punto final a la exclusiva velada rompiendo una piñata en la que todos los asistentes habían introducido notas con un deseo escrito.

Publicidad

"Fue una noche espectacular, maravillosa y artística. Dita estaba de muy buen humor tras comprobar que todo el mundo había disfrutado de una jornada inolvidable", aseguró una asistente a la revista People.

Sin embargo, la candidez que envolvió en todo momento la fiesta de Dita no significa que la polifacética celebridad no pudiera hacer gala de su sensual estilo al lucir un atrevido vestido verde que revelaba parte de su lencería roja, uno de los sellos de identidad de la reina del burlesque.

"Me mantengo fiel a una estética muy concreta en lo referente a ser sexy, como si de una especie de uniforme se tratara. Generalmente me gustan las prendas que enseñan un poco de escote, y casi siempre de manga larga. Además, me gusta que el largo de la falda llegue justo por debajo de la rodilla y, por supuesto, adoro un buen par de zapatos de Louboutin", confesaba recientemente a la revista Harper's Bazaar.