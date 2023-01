Director del documental de Amy Winehouse dirigirá película sobre Maradona

El legendario futbolista Diego Maradona -quien junto a Pelé fue nombrado el Jugador del Siglo de la FIFA- verá su vida recogida en un documental dirigido por el británico Asif Kapadia, director de la película 'Amy' sobre la cantante Amy Winehouse.

El documental llamado 'Maradona' se centrará en el tiempo en el que el futbolista pasó en el Napoli, donde le ficharon en 1984 por una suma récord en aquel entonces, 10.4 millones de dólares, y al que ayudó a ganar su primera Copa de la UEFA.

La película contendrá cientos de horas de material inédito de los archivos personales del jugador.

Kapadia -quien ya tiene experiencia creando documentales de estrellas del deporte, como hizo en 'Senna' sobre el piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna- cree que Maradona es un personaje con una historia digna de conocer.

"Me atrajo su personalidad, su genialidad, honestidad, pasión, humor y vulnerabilidad. Me fascinó su trayectoria, donde quiera que fuese se daban momentos de increíble brillantez y drama, era un líder, llevando a sus equipos a lo más alto, pero también hubo muchos momentos bajos en su carrera. Él siempre era el hombre pequeño luchando contra el sistema, contra los ricos y poderosos y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a usar todo su ingenio e inteligencia para ganar", explica Kapadia a The Hollywood Reporter.

En 1986 Maradona llevó a la victoria a la selección argentina en la Copa del Mundo celebrada en México, marcando un increíble gol a Inglaterra en el camino previo a esa final.

Sin embargo, la última etapa de su carrera quedó ensombrecida por su adicción a las drogas, que le llevó a cambiar el Napoli por el Sevilla Fútbol Club en 1992 debido a que la FIFA le sancionó con 15 meses de suspensión por dar positivo en pruebas de consumo de cocaína. A pesar de este suceso, era adorado por los fans del equipo italiano por lo que el número de su camiseta, el 10, fue retirado en su honor.

