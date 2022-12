Diego Luna acepta papeles sin leer antes el guión

El extrovertido intérprete mexicano vuelve a disfrutar de una época dorada en Hollywood gracias a la taquillera cinta 'Elysium', que coprotagoniza junto a Matt Damon y Jodie Foster, aunque el actor revela ahora que aceptó participar en la película antes siquiera de que se confirmara que el proyecto sería una superproducción plagada de caras conocidas.

Antes de adentrarse en la apocalíptica historia narrada en el libreto, Diego ya expresó el entusiasmo que sentía ante la oferta profesional por el mero hecho de trabajar con el director Neill Blomkamp, a quien ya admiraba por su trabajo anterior en el filme de ciencia ficción 'Distrito 9', lo que le llevó a tomar una precipitada decisión que su agente no dudó en reprender por lo impredecible de la aventura en la que se iba a embarcar.

"Mi representante me ha dicho que no vuelva a hacer eso, que es importante leer el guion antes de confirmar una oferta de trabajo. Pero lo cierto es que no necesitaba mucha información de antemano para rodar con un director como Neill. Siempre he sido un gran seguidor de su trabajo y la oportunidad de trabajar con un joven de tanto talento ya era una razón de peso para decir que sí. Es un cineasta con una gran visión y muchos mensajes que transmitir, aunque es verdad que en ese momento no sabía cómo se iba a desarrollar el proyecto", aseguró el artista al portal NBC Latino.

Sin embargo, el carácter impulsivo y las elecciones improvisadas del polifacético Diego le han reportado por el momento un sinfín de alegrías, en especial por la gran amistad que ha fraguado con Matt Damon. Tal es la estrecha relación que viene cultivando con la estrella de Hollywood desde que ambos se conocieran en el rodaje de la cinta que ahora se divisa en el horizonte la oportunidad de que el estadounidense se ponga a las órdenes de Diego en un segundo proyecto conjunto, una colaboración basada en el seguimiento que el oscarizado actor ha hecho de la versátil carrera artística de su colega mexicano.

"Diego es un tipo muy divertido con el que tengo muchas cosas en común: tenemos niños pequeños y los dos nos mudamos próximamente a Los Ángeles. Ahora que somos amigos quizá le pueda convencer de que me dé trabajo. Además de intérprete, Diego es un gran director y me encantaría volver a trabajar con él. He trabajado con muchos actores latinos anteriormente, como Penélope [Cruz] o Salma [Hayek], y soy un gran fan de todos ellos", confesaba Matt Damon en una de las ruedas de prensa que se han venido sucediendo para promocionar 'Elysium'.

Por: Bang Showbiz