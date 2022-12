Diego Boneta viajó de Malta a Buenos Aires para 'conocer más' a una chica

El actor Diego Boneta no teme realizar grandes gestos románticos cuando considera que la ocasión lo merece, como por ejemplo volar desde Malta -donde se encontraba rodando la serie 'The Dovekeepers'- hasta Buenos Aires para pasar tiempo junto a una chica a la que apenas conocía.

"Lo más loco que he hecho es que conocí a una chava en Colombia hace como un año y medio. Solo nos conocimos una vez e intercambiamos teléfonos y todo. Luego me fui a trabajar a Malta y después de estar mandándonos mensajes por un tiempo, viajé de Malta a Buenos Aires una semana para estar con ella y conocernos más. Me lo pasé muy bien y todavía nos hablamos, pero como amigos", confesó el mexicano en una entrevista a BuzzFeed.

Aunque tristemente esa relación no terminó de afianzarse, Diego cuenta con una "chica especial" en su vida, que no es otra que su madre, Astrid Boneta, a quien felicitó por su cumpleaños este domingo a través de las redes sociales.

"Feliz cumpleaños a mi chica especial. Te quiero muchísimo. Lo eres todo para mí", tuiteó el intérprete, que sorprendió a su madre con una tarta durante el rodaje de su serie 'Scream Queens'.

Por: Bang Showbiz