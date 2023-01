Diego Boneta no se arrepiente de haber sido una estrella juvenil

La industria del entretenimiento está repleta de estrellas juveniles que saltaron a la fama siendo apenas unos niños y que a día de hoy se arrepienten de haber sacrificado su infancia a favor de una carrera, pero ese no es el caso de Diego Boneta. El mexicano, que lleva más de una década siendo uno de los rostros habituales de la televisión latinoamericana, considera una "bendición" haber descubierto su pasión por la música y su talento tan pronto.

"Creo que es una ventaja saber cuál es tu pasión en cualquier carrera que hagas, así que eso fue una bendición para mí: saber a los 8 años que mi tirada era cantar. Y así fue como empecé a los 12 años en 'Código Fama' cantando. Sea en esta carrera o en la que sea, el saber qué quieres hacer y cuál es tu sueño, y que encima seas bueno haciéndolo, es una de las bendiciones más grandes que hay", afirmó el mexicano en una entrevista con PM Canal 5.

Aunque ha sido su faceta de actor la que le ha dado la fama a nivel internacional, la primera y verdadera pasión de Diego siempre ha sido la música, tal y como descubrió siendo todavía un niño.

"Tenía 8 años, estaba en Acapulco, había una convención y un amigo me retó a hacerlo [a cantar]. Pedí el tema 'Mambo No. 5', que estaba de moda, y cuando me quise dar cuenta unas modelos y mis padres me miraban y desde ahí dije que era lo que quería hacer y me metí a cursos para hacerlo de forma seria. La actuación fue un accidente, yo no quería, pero [la productora mexicana] Rosy Ocampo me descubrió y me dijo: 'Si quieres ser la estrella más grande, debes cantar y actuar'", explicaba recientemente a Estilo DF.