Diego Boneta admira el talento de Cote de Pablo para domar palomas

Trabajar codo a codo con Cote de Pablo en el rodaje de la serie 'The Dovekeepers' ha hecho que el joven Diego Boneta sienta un nuevo y renovado respeto hacia su compañera, no solo por su talento interpretativo, sino por su habilidad para manipular palomas.

"Esta de aquí es la mujer que susurra a las palomas", explicó divertido el actor a su paso por el programa Entertainment Tonight, a lo que Cote se apresuró a añadir: "La clave es no estar nervioso porque los pájaros sienten la ansiedad y se alterarán y no podrás hacer nada con ellos".

Pero lo cierto es que trabajar junto al propio Diego también debe resultar bastante impresionante, vista la impecable trayectoria que ha desarrollado en Hollywood durante los últimos años, algo que no deja de sorprenderle porque sus primeras audiciones en la meca del cine no fueron tan bien como a él le hubiese gustado.

"Es una locura cómo las cosas acaban dando sus frutos... En 2009 me presenté a un casting para uno de los papeles de la serie 'Glee', y no me lo dieron. Pero seis meses después esa audición me consiguió un papel en la película 'La era del rock'", recordó.