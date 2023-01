Día de los inocentes: Estas son las mejores bromas entre famosos del 2015

Aunque los solemos ver concentrados en papeles dramáticos e intensas actuaciones, nuestros famosos favoritos tienen su lado juguetón que bien sufren sus compañeros y amigos, por lo que 2015 acaba dejándonos varias bromas para el recuerdo.

Como la de Rihanna , que preparó una actuación sorpresa para el presentador de televisión Jimmy Kimmel el día de los Inocentes (1 de abril en Estados Unidos). La barbadense se presentó en su casa a la una de la mañana junto a varios compinches y le despertaron con confeti, luces de discoteca y una interpretación privada de su último trabajo, 'Bitch Better Have My Money'.

Pero Jimmy casi podría considerarse afortunado, ya que son los compañeros de la cantante quienes se llevan la peor parte de las bromitas de Rihanna, que pega chicle en la bragueta de sus pantalones o pone pescado crudo dentro de sus maletas.

Daniel Radcliffe por su parte divertía a su equipo entre tomas, como pasó en el rodaje de 'Victor Frankenstein', cuando se juntó con su compañero James McAvoy y, rejuveneciendo diez años, pintaron un pene en una radiografía de atrezzo del icónico monstruo.

Liam Hemsworth fue víctima de su compañero de reparto de 'Los Juegos del Hambre' Woody Harrelson, que reconoce que "jugó con los sentimientos de la gente" pidiendo a una maquilladora que le ayudara a fingir haber sufrido un grave accidente de bicicleta. Tras lo cual dijo a Liam que tenía que recogerle en el hospital, un hospital que ni siquiera existía.

Los reguetoneros J Balvin y Nicky Jam también tuvieron su peculiar "guerra" de bromas. Todo empezó cuando J Balvin compartió son sus tres millones de seguidores el número de habitación de su amigo. Al final las cosas escalaron y ambos artistas terminaron publicando los números de teléfono del otro, colapsando sus WhatsApp, llenos de mensajes de fans.

¿Y qué nos espera en 2016? Pues George Clooney , que nos tiene en ascuas, al llevar meses planeando una broma a Brad Pitt por la que "podría acabar en la cárcel por llegar tan lejos". Por suerte, el actor cree que "no pasará nada" porque su mujer es abogada.

Por: Bang Showbiz