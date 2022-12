"Desfilar en ropa interior es como actuar": novia de Miley Cyrus

La modelo Stella Maxwell -quien mantiene una relación con Miley Cyrus desde hace seis meses- se convirtió en un ángel de Victoria's Secret a principios de este año, motivo por el que ha tenido que imaginar que es una actriz para poder desfilar con los conjuntos de lencería.

"Desfilar para mí es como actuar. Así que si me siento sexy en ropa interior, puedo hacerlo. Porque me pongo la ropa, el pelo y el maquillaje, así que me relajo", confesó a la revista Vogue.

A pesar de sus trucos, Stella no lo pasó demasiado bien durante su casting para la prestigiosa firma de lencería, ya que creció viendo los espectaculares desfiles de ángeles como Helena Christensen, Tyra Banks o Heidi Klum, un trabajo excelente nada fácil de imitar.

"Mi primer casting fue memorable. Recuerdo que estaba muy nerviosa. Supe que tenía un tiempo limitado para darlo todo y mostrarles lo que tenía que ofrecer. Cuando mi agente me llamó y me contó que iba a convertirme en ángel me agobié. Me emocioné, me hizo muy feliz. Eligen a las chicas más sexis y tienen la lencería más sexi. Creces viéndolo, cada chica es espectacular cada año. Haciéndolo no podría ser más feliz", concluyó la modelo.

