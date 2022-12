Descontrol de fanáticos en el preestreno de la película de One Direction

Según Los Angeles Times, la situación se empezó a complicar cuando se corrió la voz de que quedaban asientos disponibles para ver "3D movie This Is Us and".

Los tiquetes para entrar a la función se vendieron a través de una página web, sin embargo, algunos seguidores de la agrupación empezaron a llegar al teatro Grove's Pacific a las 3:45 de la mañana para luego intentar entrar a la fuerza.

E! News informó que el descontrol aumentó cuando se oyó el rumor de que Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson estaban dentro del teatro.

La cinta se estrenará el próximo 30 de agosto.