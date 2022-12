Demi Lovato presencia un altercado en un avión y lo tuitea en directo

No hay nada que le guste más a Demi Lovato que un poco de drama para amenizar un largo vuelo. Por eso la cantante no cabía en sí de alegría este domingo cuando dos de las pasajeras del avión en el que viajaba organizaron un escándalo que ella consideró digno de ser tuiteado en vivo y en directo para compartirlo con todos sus fans.

"Vale... Estoy a bordo de un avión y no podemos despegar porque una chica y su madre se niegan a facturar su equipaje de mano. ¿Dónde están las palomitas? ¡Están gritando y todo! Esto es casi, casi tan bueno como la serie 'Scandal'", escribió en su cuenta de Twitter la intérprete, que no cabía en sí de gozo ante el espectáculo que se estaba desarrollando ante sus ojos: "¡Esto es demasiado bueno! El piloto acaba de llamarle la atención a la chica a través del intercomunicador. En vivo y en directo desde el vuelo... no tengo idea desde que vuelo: el drama alcanza su punto álgido mientras dos pasajeras se niegan a facturas sus maletas".

Lejos de enfadarse por el retraso que el incidente estaba provocando en su viaje, Demi fue animándose cada vez más con su particular 'retransmisión', al tiempo que se calentaban los ánimos en su avión.

"Se han rendido. Justo ahora se estaba empezando a poner bien las cosas... ¡Oh, mie*da! Ahora los pasajeros se están quejando. ¡Puede que las echen del avión!", anunció.

Finalmente, la tripulación consiguió solucionar el problema y el vuelo de la cantante pudo despegar, con un considerable retraso, eso sí.

"Bueno, ha sido muy emocionante. No les han expulsado... ¡Eso es todo amigos! Salimos con retraso", concluyó Demi.