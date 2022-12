Demi Lovato: 'Kim Kardashian ha revolucionado el concepto de belleza'

La cantante Demi Lovato es una gran admiradora de la voluptuosa figura de Kim Kardashian y cree que su actitud ha servido de ejemplo a muchas mujeres, ahora más proclives a aceptar su cuerpo y lucir con orgullo sus curvas.

"La moda ha dejado de estar tan relacionada con las mujeres muy, muy delgadas. Eso es algo inalcanzable para todo el mundo. Kim Kardashian, podéis decir lo que queráis sobre ella, pero ha revolucionado la concepción de las curvas en la actualidad", reveló a Allure.

A la joven artista -quien sufrió desórdenes alimenticios en el pasado- le encanta mostrar al mundo sus propios "encantos" y se encuentra especialmente orgullosa de su trasero.

"Lo que me hace sentir supersexy es ser capaz de ir sin maquillaje a cualquier sitio. También el llevar pantalones y faldas que muestren mis encantos. Es mi trasero, me encanta mi trasero. Esperemos que siga así, me encanta aceptar mi cuerpo por ser como es".

Demi también comenzó una estricta rutina de belleza para mantener su piel perfecta.

"Sigo una rutina de belleza y me ajusto a ella. No importa lo cansada que esté, siempre me desmaquillo antes de irme a la cama. Siempre me lavo la cara, uso un buen tónico, a veces incluso utilizo un sérum. Después me pongo una crema espesa de noche", añadió.