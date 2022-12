Demi Lovato cree en los alienígenas y en las sirenas

La simpática Demi Lovato está convencida de que muchas de las teorías de la conspiración que han venido circulando en todo tipo de foros desde mediados del siglo pasado son totalmente ciertas, hasta el punto de que defiende el argumento de que los humanos deberían ser más "abiertos de mente" y reconocer que es imposible que constituyan la única especie inteligente del universo. De hecho, la joven artista afirma con vehemencia que las sirenas y los extraterrestres son solo algunos de los seres sobrenaturales que habitarían en la misma galaxia que el resto de la humanidad.

"Sé que existen y que son reales, no tengo ninguna duda al respecto. Es posible y tiene sentido que existan sirenas en el océano y alienígenas en los planetas que se encuentran más cerca de la Tierra. Hace poco escuché que se había avistado algo sospechoso en las inmediaciones del océano Índico y que podría tratarse de criaturas jamás vistas antes. No me extrañaría lo más mínimo, ya que estoy segura de que no estamos solos en el universo", explicó la cantante en el programa de entrevistas del cómico Seth Meyers, en la televisión estadounidense.

La exestrella juvenil no puede evitar sentir cierta emoción ante la hipotética idea de encontrarse con una sirena en algún momento de su vida, ya que de esta forma emularía al descubridor de América, Cristóbal Colón, al tiempo que cumpliría uno de los grandes sueños de su infancia. Aunque la imagen que Demi tenía de este tipo de seres durante su niñez se correspondía más con la angelical estética de las películas de la factoría Disney, la intérprete sigue creyendo que deben de ser "criaturas maravillosas".

"Si Cristóbal Colón se encontró con tres sirenas en su travesía por el océano Atlántico, ¿por qué no iba a tener yo la oportunidad de conocer a una sirena? Sé que no tendrán nada que ver con la Ariel de 'La Sirenita', pero estoy segura de que tienen que ser criaturas maravillosas. Os podéis reír de mí si queréis, pero el caso es que ya se han tomado algunas fotos por parte de varios aficionados a la investigación marina. Sé que están ahí", apuntó en la misma conversación.