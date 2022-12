Demi Lovato 'adora' a su amiga Eiza González

La polifacética Demi Lovato no ha podido resistirse a presumir ante su público mexicano de la relación tan especial que mantiene con la atractiva Eiza González, quien se ha convertido en una de sus más leales acompañantes desde que el actor Wilmer Valderrama -pareja de la primera y compañero de trabajo de la intérprete azteca- las presentara en la primera de sus muchas salidas nocturnas por Los Ángeles.

"Eiza es una chica muy dulce y la adoro. Nos conocimos durante los primeros días de grabación de 'Abierto hasta el amanecer' [la adaptación televisiva de la famosa cinta de Robert Rodriguez] y a día de hoy nos encanta salir juntas por ahí. Nos hemos convertido en grandes amigas", aseguró Demi a los reporteros congregados en la presentación de su gira 'Neon Lights Tour', que pasará por las principales ciudades del país.

El estrecho vínculo que mantiene con la extrovertida Demi está brindando a Eiza algunas de las mejores experiencias de su idílica vida en Los Ángeles, sobre todo desde que la actriz pusiera fin a su breve idilio con el exnovio de la controvertida Miley Cyrus, el actor Liam Hemsworth. Por eso no resulta extraño que las dos jóvenes hayan aprovechado cada uno de sus encuentros para demostrar ante sus seguidores que, lejos de las rivalidades que suelen aflorar en el competitivo Hollywood, ellas han encontrado a la persona perfecta con la que compartir las experiencias que les deja el intenso mundo del espectáculo.

"Ayer estuviste sensacional sobre el escenario, Demi. Tienes un gran talento y nos dejaste a todos impresionados en tu concierto. Espero que vuelvas pronto a Los Ángeles para que podamos vernos un rato", le dirigía Eiza en inglés y a través de Twitter tras el espectáculo que la estadounidense ofreció recientemente en Dallas (Texas).

"Muchas gracias, 'mamacita', por venir hasta aquí para verme. Todavía no me puedo creer que hayas viajado tantos kilómetros para el concierto", le contestaba Demi, demostrando una complicidad que también se explica por el origen mexicano de la ex estrella Disney.