Demi Lovato admite que sus críticas a Taylor Swift fueron fruto de su carácter apasionado

"Como mucha gente sabe, suelo tomarme muy a pecho las cosas en las que creo y aunque mi corazón y mis intenciones siempre son buenas, desafortunadamente a veces mi pasión me pierde y me hace decir cosas que no debería decir. Y cuando pasa eso, hace sombra a la razón principal por la que estoy hablando. Debemos centrarnos en el tema de que las víctimas de abuso físico y sexual tengan miedo de contar sus historias. Es más fácil que tengan que enfrentarse a represalias y acoso que el que vean cómo se hace justicia. Sobre todo las mujeres", explicó en su cuenta de Instagram junto a una infografía explicando el bajo porcentaje de falsas acusaciones de abuso sexual.

Demi quiso también referirse al regalo de Taylor, definiéndolo como su "manera" de ayudar a Kesha.

Publicidad

"Cada uno tenemos nuestra propia manera de apoyar a los otros, y al final ayudar a las víctimas es lo que cuenta. Al final, el mensaje que quiero que oiga la gente es que está bien que hables del abuso que has sufrido y que si decides tomar medidas, no estás sola".

Tras conocerse la donación de Taylor, Demi pareció sugerir que el gesto de la cantante era una estrategia de Taylor para aumentar su fama sin tener que posicionarse de forma firme.

"Estoy cansada de ver cómo las mujeres utilizan el feminismo y el empoderamiento de las mujeres para potenciar sus marcas sin ser en realidad las que se molestan en tener las conversaciones incómodas. A mí me critican, y me importa una m**rda, porque a alguien tienen que criticar. Por lo menos yo me ensucio las manos", había escrito en su Twitter.