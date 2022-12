Demandan a Gloria Estefan por un accidente en su restaurante

Aunque la extrovertida Gloria Estefan se encuentra recorriendo Europa para presentar en directo su último disco de estudio, 'The Standards', en su adorada ciudad de Miam i sus colaboradores se afanan en resolver un pequeño incidente que afecta a uno de sus restaurantes más reconocibles: el Bongos Cuban Café, donde recientemente una mujer sufrió una aparatosa caída que le dejó varias lesiones.

Tras el accidente, la desafortunada clienta no dudó en interponer una demanda judicial -según publicó el portal TMZ.com- contra el restaurante y su propietaria, la compañía Estefan Enterprises, por no haber garantizado la seguridad de sus consumidores al olvidarse de limpiar "una superficie resbaladiza" que pone en peligro la integridad física de los comensales. Cifrada en más de 15 000 dólares, la compensación económica que busca la demandante podría estar relacionada con una reciente decisión tomada por el matrimonio Estefan para hacerse con algo de efectivo, aunque el principal directivo de Estefan Enterprises prefiere por el momento no dar detalles del controvertido caso.

"La demanda está siendo analizada por nuestro asesor legal y por ahora no podemos hacer comentarios sobre un litigio que está pendiente de muchos factores. Nos tomamos estas alegaciones muy seriamente, como no podía ser de otra forma, por lo que nuestros abogados y la compañía de seguros investigan la situación", explicó Frank Amadeo, presidente de la compañía, al diario Miami Herald confirmando así la llegada de un recurso judicial.

Mientras esto ocurre, tal y como asegura TMZ, la pareja ha decidido poner en alquiler la casa de invitados que se integra en el amplio complejo que posee en el distrito de Miami Beach, una lujosa vivienda que solo se ve eclipsada por la mansión principal en la que los Estefan suelen pasar largas temporadas de descanso. Con un precio establecido en 30 000 dólares al mes para los afortunados inquilinos, Gloria y Emilio lograrían ingresos de sobra para saldar sus deudas en el caso de que la demanda se resolviera en su contra.

La propiedad de Miami Beach ha sido en el pasado el escenario de numerosas anécdotas tan divertidas como surrealistas que han protagonizado Gloria y sus amigas. Durante una entrevista reciente, la reina del pop latino recordó como su amiga Kathy Griffin -popular humorista estadounidense- decidió espantar a los reporteros gráficos que se apostaban a las puertas del recinto al correr por el jardín delantero de la casa con sus pechos al aire.

"Kathy [Griffin] se estaba quedando unos días en mi casa porque la invité a pasar una temporada en la casa de la playa que tengo en Miami. Un día hablábamos sobre la presión de los paparazzi y, de repente, decidió quitarse la camiseta y el sostén y correr despavorida hacia ellos. Teniendo en cuenta que su piel es demasiado blanca, creo que los cegó a ellos y a los barcos de la bahía. Fue un momento surrealista y me quedé petrificada", bromeaba Gloria en el canal Extra.

