"De pequeños no conocíamos a otros niños, vivíamos aislados": Paris Jackson

A pesar de que Michael Jackson siempre quiso mantener a sus hijos alejados de la vida pública, Prince (16), Paris (15) y Blanket (11) han querido participar en un nuevo documental sobre su famoso padre titulado 'Remembering Michael', en el que revelan que durante su infancia tenían poca idea de lo que ocurría fuera de las paredes del rancho Neverland, la mansión de alta seguridad en la que vivían con el rey del pop en California (Estados Unidos).



"Hay mucha gente mala ahí fuera, pero él siempre quiso darnos una vida normal. No conocíamos muchos niños de nuestra edad. Estábamos un poco aislados, no salíamos del rancho muy a menudo. Él me prometió que me enseñaría a hacer el 'moonwalk' [paso de baile característico de Michael Jackson], pero nunca llegó a hacerlo. Espero que su legado viva para siempre. Yo nunca le olvidaré, era increíble", explicó su hija Paris en el documental que está realizando la madre del cantante, Katherine Jackson.



Por su parte, el mayor de los hijos de la estrella del pop , Prince Michael, reconoce que ni siquiera supo el nombre de su padre hasta que tuvo seis años debido a la vida tan protegida que llevaba.



"Él nunca quiso decirnos quién era, hasta que no tuve seis años no supe que se llamaba Michael Jackson, él fue siempre 'papi' para mí", comentó el adolescente. Incluso Blanket, el hijo pequeño del artista, que suele estar siempre alejado de los medios de comunicación, rememora algunos de los recuerdos de su infancia antes de que Michael falleciera trágicamente en 2009 por una dosis letal de Propofol.



"A veces me gustaría ir a su habitación y ver vídeos suyos bailando", comentó el pequeño. El patriarca de la familia, Joe Jackson, asegura que toda la familia cree que su nieto Blanket seguirá los pasos musicales de su padre y desvela que un adivino predijo en una ocasión que el talentoso joven se convertirá en una estrella.



"La gente dice que nunca habrá otro Michael Jackson pero yo creo que ya tenemos uno. Solo necesita ser entrenado. Este chico es la viva imagen de Michael cuando era pequeño. Un adivino dijo que va a ser la mayor estrella del mundo", explicó Joe Jackson.

Fuente: Bang Showbiz

