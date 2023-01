De no creer: este es el accidente más embarazoso que ha sufrido Jennifer Lopez

Teniendo en cuenta que Jennifer Lopez ha venido ofreciendo, a lo largo de buena parte de la presente década, un sinfín de espectáculos semanales en el marco de su exitosa y también exigente residencia de conciertos en Las Vegas -llamada 'All I Have'-, resulta comprensible que algunos de esos recitales no hayan podido verse exentos de puntuales problemas de vestuario o de algún que otro traspiés que acabara arruinando una compleja coreografía.

Eso explica que la diva del Bronx no haya hecho mención a ninguno de esos contratiempos a la hora de elegir la anécdota más bochornosa que ha sufrido nunca encima de un escenario. En su lugar, la neoyorquina ha hecho memoria durante unos segundos para acabar revelando, puesto que es posible que ni el público se diera cuenta de lo ocurrido, que en una ocasión se golpeó tan fuerte con el micrófono en la boca que terminó rompiéndose uno de sus dientes.

"Oh sí, me han pasado muchas cosas en medio de un concierto, pero creo que lo más embarazoso de todo fue cuando me rompí un diente con un micrófono. Afortunadamente, siempre cuento con un ejército de ángeles que me asiste en el escenario y me protegen de todas las locuras que hago", ha explicado la artista en conversación con 'Entertainment Tonight' para, a continuación, demostrar que un incidente de esas características no es lo suficientemente grave como para suspender una actuación.

"Que me salgan hematomas después de un concierto es algo normal, pero ese día que me rompí el diente ni siquiera yo estaba segura de que fuera apropiado terminar el espectáculo. Le pregunté a mi equipo: '¿Puedo cerrar el show de esta manera?'. Y me dijeron: 'Sí, sí, por supuesto, es un trozo muy pequeño'. Imagino que ya estaban acostumbrados a lesiones más serias", ha bromeado en la misma conversación la flamante pareja del exjugador de béisbol Alex Rodriguez, con el que mantiene una idílica relación de casi dos años de duración.

Por: Bang Showbiz

