Koral Costa abrió su corazón en La Red y confesó que le ha sido imposible ignorar los comentarios negativos que recibe en redes sociales por su apariencia y polémicas declaraciones. La creadora de contenido reveló que, en una ocasión, incluso temió por su vida cuando un seguidor que la había amenazado previamente la reconoció en la calle mientras cambiaba de look.

Tras esta entrevista, Frank Solano reveló que Costa tenía en mente someterse nuevamente a dos procedimientos estéticos. Esto provocó una reacción inmediata de Mary Méndez, quien no se guardó nada y le envió un contundente mensaje con su característico estilo directo, dejando clara su postura sobre las cirugías innecesarias.

“Mamacita, linda, de mujer a mujer, ya usted la vio negra, y no precisamente por Bola 8. La vio oscura en un quirófano cuando se hizo los labios”, comentó Méndez, haciendo referencia a una cirugía anterior de Costa. Además, le sugirió una alternativa menos riesgosa: “Te voy a decir qué puedes hacer tú: come, porque los glúteos y el busto son grasa. Dedícate a comer y disfrutar la vida, no a someterte a anestesia”.

El comentario de la presentadora ha desatado un debate, pues mientras algunos la respaldan, argumentando que busca advertir sobre los riesgos de las cirugías, otros la critican por opinar sobre las decisiones personales de Costa. Ahora se espera que Koral se pronuncie sobre el tema.

