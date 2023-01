David Schwimmer rechazó aparecer en 'Keeping Up with the Kardashians'

Aunque el actor de la serie 'Friends' David Schwimmer tuvo la oportunidad de charlar con Kris Jenner sobre su difunto marido, el abogado Robert Kardashian, antes de interpretar a este en la película 'American Crime Story' -que narra la historia del juicio contra O.J. Simpson, amigo y cliente de Robert, por el asesinato de su exmujer, Nicole Brown Simpson-, prefirió rechazar la invitación para entrevistarse con sus hijas, Kourtney, Kim y Khloé, para no aparecer en el programa de telerrealidad de la familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.

"Los productores de 'Keeping Up with the Kardashians' me preguntaron si quería hablar con sus hijas, pero me pareció que no era necesario. Además, querían que lo hiciera frente a las cámaras", explicó David a The Hollywood Reporter.

A la hora de construir su personaje, al intérprete le fue de mucha ayuda la conversación telefónica de dos horas que mantuvo con Kris, que le ayudó a descubrir que Robert era "un hombre de fe" que rezaba antes de cada comida y antes de cada reunión de negocios importante, y que poseía además una "gran compasión y generosidad".

Por: Bang Showbiz