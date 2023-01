David Bowie habría sufrido seis ataques al corazón en los últimos años

El cantante David Bowie murió este domingo a los 69 años de edad a consecuencia de un cáncer contra el que luchó durante 18 meses, aunque sus problemas de salud habrían comenzado hace ya varios años.

"No luchaba solo contra el cáncer... en los últimos años había tenido seis ataques al corazón. Me he enterado de ellos a través de alguien muy cercano a él", aseguró Wendy Leigh, quien ha publicado una biografía del artista recientemente, a BBC News.

Publicidad

El director Ivo van Hove, que trabajó con Bowie en su musical 'Lazarus', ha confirmado que la estrella de música padecía cáncer de hígado.

"Le conocía desde hace cosa de un año. Cuando empezamos a colaborar en nuestro espectáculo, 'Lazarus', en un momento dado me llevó a un lado y me dijo que no siempre podría estar presente [en los ensayos] debido a su enfermedad. Me dijo que tenía cáncer de hígado. El resto del equipo no lo supo durante todo el tiempo que trabajó con él y sospecho que los músicos con los que grabó su disco 'Blackstar' tampoco lo sabían. Se esforzó mucho para completar esos dos proyectos a tiempo, para no dejar que su enfermedad ganara la partida", aseguró van Hove al periódico Daily Mirror.

A pesar de que Bowie hizo gala de una aparente buena salud el pasado mes de diciembre cuando acudió al estreno de 'Lazarus' en Nueva York, lejos de las cámaras se habría desmayado debido a su frágil estado.

"Todo el mundo dijo que tenía muy buen aspecto, que parecía muy en forma. Pero entre bambalinas se desmayó del cansancio. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquella podía ser la última vez que le viera", añadió el director.

Publicidad

Tras hacerse pública la noticia de su muerte, los admiradores del cantante organizaron ayer lunes por la noche una fiesta en su lugar de nacimiento, Brixton, al sur de Londres. Cientos de personas tomaron las calles para cantar y bailar como tributo a Bowie.

"El tiempo de Bowie en esta tierra ha llegado a su fin, pero nos ha dejado una música maravillosa. Hoy es un día para reunirse y celebrarlo. Por favor, comparte este mensaje con cualquiera que creas que puede ayudar con la música o con cualquier otro elemento de este evento", rezaba un mensaje compartido a través de Facebook.

Publicidad

Aunque las autoridades requisaron el sistema de sonido que los fans de Bowie utilizaron en un principio para reproducir su música, esa medida no consiguió disolver la reunión.

"No puedo creer que esto haya sucedido. Fue algo perfecto, muchas personas me dijeron a lo largo de la noche que es justo lo que él habría querido y no he podido parar de llorar, cantar y amar durante toda la noche. Gracias", afirmaba Honor Louise, responsable de organizar el evento, en Facebook.

Publicidad

Por: Bang Showbiz