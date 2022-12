David Bisbal volará miles de kilómetros para pasar unas horas con Eugenia Suárez

Pese a estar separados por todo un océano, la distancia no parece haber sido capaz de extinguir la llama de la pasión en el ilusionante romance que David Bisbal está viviendo junto a la actriz Eugenia Suárez, teniendo en cuenta que el cantante volará miles de kilómetros el próximo martes para poder ver a su chica durante apenas un día y medio en Argentina, según informa el diario Crónica.

Publicidad

Así que con un novio capaz de realizar tales gestos de amor no resulta extraño que la joven intérprete confíe plenamente en el futuro de su relación a pesar de vivir en continentes distintos, ya que está convencida de que su amor conseguirá superar ese obstáculo.

"Ojo, yo nunca me imaginé que acabaría teniendo una relación a distancia, pero cuando me enamoro, me enamoro, y no importa nada más. Vivo el momento y no pienso en lo que voy a hacer dentro de cinco meses. Pero las cosas siempre van acomodándose", aseguraba Eugenia a la edición argentina de la revista ¡Hola!

Pero desgraciadamente para la pareja, no todo será placer durante la escapada relámpago del almeriense a tierras argentinas ya que el cantante también tiene planeado realizar una serie de apariciones televisivas para promocionar su nuevo disco 'Tú y yo', unos compromisos que robarán tiempo a los dos enamorados pero que podrían resultar extremadamente útiles si ambos decidieran planear un futuro en común en breve, sobre todo teniendo en cuenta que Eugenia ya ha dejado bien claro que no se plantea mudarse a España.

"No me voy a vivir a España, eso son mentiras. Por ahora estoy con proyectos acá en Argentina. Mi prioridad ahora mismo es mi hija Rufina y todo lo que haga va a ser por su bien", apuntaba al mismo medio.

Publicidad

Por: Bang Showbiz