David Bisbal se niega a seguir 'escondiendo' su amor por Eugenia Suárez

Por mucho que haya tratado de mantener siempre su vida sentimental en la más estricta intimidad, el cantante David Bisbal ya se ha cansado de tratar de "esconder" su relación con la actriz argentina Eugenia Suárez, a quien conoció durante el rodaje de su videoclip 'Hoy'.

"No me cuesta nada decir que estoy muy contento y sí, estoy enamorado. Soy una persona muy reservada con mi vida privada y no me gusta dar muchos detalles de la misma, pero tampoco me gusta estar escondiéndome de la gente. Lo más importante en este momento es que soy una persona feliz", confesó el artista almeriense al periódico 'El Horizonte'.

Publicidad

Hace apenas unos días, Bisbal dio un paso más en su relación al compartir por primera vez en sus redes sociales una fotografía junto a la argentina en la que ambos aparecían abrazados dentro del agua, un gesto al que se niega a darle más importancia de la debida.

"Es una foto a contraluz muy bonita y me pareció un lindo detalle", añadió.

Ni siquiera los miles de kilómetros que les separan han conseguido ralentizar la historia de amor acelerada de la pareja, que a lo largo del pasado verano protagonizó varios viajes entre España y Argentina durante los que tuvieron la oportunidad de conocer a sus respectivas familias.

"Lo que puedo comentar es que [Eugenia] tiene una familia extraordinaria, son personas maravillosas", concluyó el cantante.