David Bisbal se debate entre dos atractivas mujeres

El extrovertido David Bisbal ha vuelto a dejar gratamente impresionados a sus seguidores tras el estreno del segundo vídeo de su último disco 'Tú y yo', titulado 'No Amanece', ya que además de protagonizar una bonita -y ficticia- historia de amor con la actriz María Valverde que pone de manifiesto la gran complicidad que existe entre ambos, el cantante almeriense ha dejado grabada en la mente de sus fans una de las expresiones de romanticismo más destacadas de su larga carrera profesional.

"Hay noches en las que desearía que no hubiera amanecido nunca", escribió el ídolo de la música en su perfil de Twitter, tras compartir una grabación llena de sensualidad que, de hecho, ha revivido indirectamente los rumores sobre el supuesto romance que los dos intérpretes habrían vivido detrás de las cámaras. "Por Dios, David, no nos digas estas cosas por la mañana que nos enamoras, qué suerte tiene la chica esa que comparte la cama contigo. Un beso muy fuerte", le dirigió una internauta que parece no haber sido testigo de los numerosos desmentidos emitidos por Bisbal y María en los últimos meses.

Teniendo en cuenta que al carismático artista andaluz también se le ha relacionado últimamente con la actriz argentina Eugenia 'La China' Suárez -con quien incluso habría vivido una noche de pasión en un hotel bonaerense tras su reciente recital en la ciudad-, no sería de extrañar que sus seguidoras atribuyeran las románticas letras de su nuevo sencillo a una misteriosa relación de la que Bisbal nunca ha querido hablar. Sin embargo, eso no parece haber sido óbice para que los reporteros gráficos hayan vuelto a captar a la pareja demostrando su buena sintonía con unas fotos cuya "publicación será inminente" en España, según asegura el paparazzi Enric Bayón a la revista Cuore.

Ajeno a las habladurías sobre su vida sentimental, David Bisbal no ha logrado distraerse ni por un momento de su apretada agenda de compromisos profesionales en Latinoamérica, donde lleva varios meses ofreciendo multitudinarios conciertos que, además de movilizar a su entusiasmada base de fans, le han ayudado a que su nuevo trabajo discográfico ocupe ya los primeros puestos en las listas de ventas de todo el mundo hispanohablante.

"Me estoy sintiendo como en casa en México. Ayer disfruté mucho de nuestro concierto en Michoacán y ahora vamos a comer sushi para coger fuerzas, que pronto tenemos una firma de discos en Ciudad de México", publicaba el extrovertido artista en su perfil de Twitter, sin hacer mención alguna a las dos mujeres que le han hecho generar titulares que poco tienen que ver con la música.