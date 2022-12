David Bisbal reniega de sus rizos dorados

Aunque la frondosa cabellera rubia que luce desde hace años sigue siendo una de las grandes señas de identidad del extrovertido David Bisbal, el artista almeriense tiene muy claro que jamás volverá a lucir una melena tan larga y alborotada como la de sus inicios profesionales en el concurso televisivo 'Operación Triunfo' (2001), entre otras razones porque sabe que la estética capilar depende demasiado de las "modas" y, en este caso, semejante peinado ya no se ve demasiado ligado a lo que es aceptable hoy en día.

"Lo del pelo siempre ha sido una cuestión de moda, así que en este momento me veo con el corte que tengo. No me veo estos días con el pelo tan largo como lo tenía antes, creo que me voy a quedar así durante una buena temporada", reveló el artista en conversación con La Voz de Galicia.

Pese a que prefiere no destacarse por sus preferencias en el ámbito de la peluquería sino por la exitosa gira de conciertos que lleva a cabo por toda la geografía española, el cantante andaluz no tiene reparo en presumir abiertamente de la fortaleza de su cabellera al recordar una divertida anécdota que atesora de una de sus primeras visitas a Galicia, ahora que se dispone a presentar su gira 'Tú y yo' en la ciudad coruñesa de Ferrol.

"Recuerdo que participé en una gala hace algunos años y, después de cantar, se me acercaron unas señoras mayores para comprobar si mi pelo era natural. Estaban convencidas de que llevaba peluca y todas querían tirarme de los rizos. Fue muy divertido, y al menos me di cuenta de que mi pelo era muy resistente", bromeó.

Otra de las personas que ha podido comprobar recientemente que el cabello de David Bisbal es cien por cien natural responde al nombre de Eugenia 'la China' Suárez, la atractiva actriz bonaerense que ha conquistado su corazón y probablemente la persona que llevó al artista a apoyar a la selección argentina en la final del Mundial que ayer domingo disputó -y perdió- contra Alemania.

"Siempre digo que quiero que gane el mejor [en relación al partido], pero mi corazón está hoy con ARGENTINA!!! (sic)", publicaba el simpático intérprete en su perfil de Twitter, horas antes de que se produjera el encuentro.