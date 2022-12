David Bisbal no siente celos por los besos 'profesionales' de su novia

El cantante David Bisbal está demostrando ser un novio tan atento como comprensivo ya que, además de estar dispuesto a volar miles de kilómetros para visitar a su novia Eugenia Suárez en Argentina siempre que se le presenta la ocasión, también es el primero en apoyar cada nuevo proyecto de su carrera profesional, incluso cuando ello implica que la guapa argentina protagonice escenas de pasión con sus compañeros de reparto.

Así lo dejó bien claro la propia Eugenia a su paso por el programa 'Tu cara me suena' de la cadena Telefe, donde interpretó un dueto del famoso musical 'Moulin Rouge' junto al actor Fernando Dente que concluyó con un apasionado beso que, desde el punto de vista de la intérprete, no habrá despertado los celos de Bisbal.

Publicidad

"Obvio [que David autorizó el beso]. Además, él chapa [besa] también en sus videoclips", aseguró la extrovertida artista tras su actuación.

De hecho, el cantante almeriense quiso ayudar a Eugenia -quien formó parte de varios grupos juveniles como Teen Angels durante su adolescencia- a preparar lo mejor posible su puntual vuelta al mundo de la música de una manera muy especial.

"Grabó la parte masculina [del dueto] y me la mandó para que yo practicara mi parte", confesó la actriz.

La relación entre Bisbal y la argentina parecer encontrarse en su mejor momento y, aunque ambos han aclarado que todavía no se plantean la posibilidad de pasar por el altar, ya han dado un paso tan importante en el caso del almeriense como decidir no "esconder" más su romance.

Publicidad

"No me cuesta nada decir que estoy muy contento y sí, estoy enamorado. Soy una persona muy reservada con mi vida privada y no me gusta dar muchos detalles de la misma, pero tampoco me gusta estar escondiéndome de la gente. Lo más importante en este momento es que soy una persona feliz", confesaba recientemente el cantante al periódico 'El Horizonte'.