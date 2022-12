David Bisbal no quiere fotógrafos en la puerta del colegio de su hija

A estas alturas de su carrera profesional el cantante David Bisbal ya se ha acostumbrado a que su vida privada suscite un inmenso interés entre ciertos medios de comunicación, pero lo que sí que no puede evitar es alterarse profundamente cada vez que un paparazzi intenta fotografiarle junto a su hija Ella (4), ya que tanto él como la madre de la pequeña, la diseñadora Elena Tablada -con quien terminó su relación en 2011-, han acordado intentar preservar su privacidad por encima de todo.

"La privacidad de mi hija la he manejado de la mejor manera posible. Hablando mucho con su madre [Elena Tablada]. Tratando de protegerla de la mejor manera sin evidentemente dejar de hacer cosas con ella por ello. Gracias a Dios nos ha ido bien. Solo me molesta cuando la llevo al colegio y algunas veces me topo con algún fotógrafo. Esas cosas no las puedo concebir, porque puedo entender que me estén esperando a la puerta de una radio o de una televisión, pero no frente a un colegio donde hay otros niños", aseguró el intérprete almeriense al periódico portorriqueño El Nuevo Día.

Lo cierto es que, pese a que en la actualidad mantiene un ilusionante romance con la actriz argentina Eugenia Suárez, Bisbal todavía considera que su relación con su pequeña ha sido la que le ha enseñado cuál es el verdadero significado de amar.

"Ella me ha enseñado muchas cosas, pero sobre todo a priorizar el amor de una hija. Una hija te muestra que por primera vez viene un amor que es más importante que tu propio sentimiento. Ella me ha enseñado a amar más fuerte, pero sobre todo a priorizar su vida sobre la mía", añadió.