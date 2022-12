David Bisbal impresiona a su novia con su lado más solidario

La actriz argentina Eugenia Suárez se ha enamorado aún más si cabe de David Bisbal después de conocer su lado más humano al ver cómo el cantante ha accedido rápidamente a conocer a una niña argentina de 7 años llamada Isabella que padece espina bífida y que sueña con conocer a su ídolo musical.

El propio Bisbal ha confirmado a través de las redes sociales que ya está al corriente de la campaña iniciada por varios medios argentinos para que Isabella pudiera conocerle en persona, algo que sucederá durante su concierto de Buenos Aires el próximo 8 de diciembre, un bonito gesto que ha generado un aluvión de comentarios alabando el buen corazón del almeriense, incluyendo uno de la propia Eugenia.

"Gracias a todos aquellos que me habéis acercado hasta Isabella. Os quiero", escribió el intérprete en las redes sociales, a lo que Eugenia respondió: "Es que me 'tenés' enamorado el corazón".

Precisamente esa afición de Bisbal por los grandes gestos es uno de los aspectos de su personalidad que más valora la joven argentina, especialmente porque ayudan a mantener viva la llama de la pasión en su relación pese a la distancia, por lo que a ninguno de los dos les importa hacer una excepción a la política de privacidad que suele aplicar en otros ámbitos para enviarse cariñosos mensajes a través de las redes sociales.

"Yo me derrito. Con esas cosas me muero de amor, son detalles, y más en la distancia. Es divino", aseguraba Eugenia a la edición argentina de la revista ¡HOLA! en referencia a un tuit que Bisbal le dedicó hace unos meses en su cuenta de Twitter: "Si no te abrazo en 24 horas, soy hombre muerto".