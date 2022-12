David Bisbal echa de menos salir a tomar cervezas con sus amigos

Aunque la vida parece sonreírle a David Bisbal gracias al éxito de su último disco 'Tú y yo' y al romance transoceánico que mantiene con la actriz argentina Eugenia Suárez todavía hay momentos en los que el cantante almeriense extraña los tiempos previos a su paso por el concurso musical 'Operación Triunfo', sobre todo cuando su popularidad le impide mezclarse con sus amigos como uno más.

"Lo único que echo de menos de mi vida antes de ser famoso es cuando estoy en casa con mis amigos tomando una cerveza y proponen ir a un bar. Por lo demás, a lo largo de este tiempo he ido buscando lugares donde sé que puedo estar tranquilo y a gusto, para llevar una vida normal dentro de lo posible", confesó Bisbal a la revista argentina Luz.

Publicidad

Sin embargo, al artista se le ha presentado estos días una oportunidad única para desconectar del mundo y disfrutar de nuevo del anonimato más absoluto junto al aventurero Jesús Calleja en Nepal (viaje que realizó después de visitar fugazmente Argentina para promocionar su álbum y conocer a la familia de Eugenia Suárez). David se ha embarcado en una expedición que le llevará a recorrer el exótico país en un viaje del que no se conocen muchos más detalles.

"David está alucinado con todo: el país, los animales, volver a los campamentos y abandonar su vida de hotelazos. Yo creo que hace tiempo que no estaba en un lugar donde no le reconozcan y le veo muy relajado. Le encanta hablar con la gente y jugar con los niños al fútbol, al ping-pong o lo que sea. Como no podía ser de otra manera también ha cantado algunos temas para la gente de aquí: ¡todos fliparon!", escribió Jesús Calleja en su blog personal.