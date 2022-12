David Bisbal desmiente los rumores de crisis con su joven pareja

El cantante David Bisbal ha desmentido los rumores de una posible crisis en su relación con la joven actriz Eugenia Suárez de los que se hacía eco la prensa argentina esta semana asegurando que siente por ella un "cariño muy especial" y "mágico".

"En Argentina siempre me he encontrado con muy buen cariño y evidentemente me he encontrado también con un cariño muy especial. Es algo mágico que sucedió y ahí está. Es una maravilla y hay que agradecérselo a Dios", explicó el intérprete almeriense durante una entrevista a la cadena argentina TVP, donde evitó las preguntas sobre la posibilidad de formar una familia junto a Eugenia: "Pues no. No lo sé, es muy pronto todavía".

De esta forma Bisbal ha echado por tierra las especulaciones sobre la ruptura de su noviazgo con la actriz por culpa de la distancia entre ambos y la decisión de Eugenia de no viajar a España para visitarle tras concluir el rodaje de su último proyecto profesional.

"Siete meses de relación. Él vive en el exterior y ella vive en Argentina. En algún momento se pensó que ella podía dejar el país para irse a vivir con él. La pareja mundial cuya relación llegó al final, y que hace tres semanas que no se habla, es la de la China Suárez y David Bisbal", anunciaba el programa AM de la cadena Telefe.

La propia Eugenia explicó recientemente que la principal razón por la que no había visitado al cantante una vez concluidas las grabaciones de la película 'Abzurdah' era su hija Rufina (17 meses), a quien no quería someter de nuevo a un viaje transatlántico apenas un mes después de visitar junto a ella Almería para pasar las Navidades junto a Bisbal y su hija Ella (4), fruto de su fallida relación con Elena Tablada.

"No tenemos tiempos estipulados para vernos, es como cualquier relación a distancia. Cuándo nos vemos depende de nuestro trabajo, de nuestras vidas. Todavía no me organicé para viajar: cuando nació Rufina, ella pasó a ser el centro de todo", declaraba la intérprete a la revista Gente.

