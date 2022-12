David Bisbal arremete contra los paparazzi argentinos

El cantante almeriense David Bisbal (34) lleva varias semanas destacando las bondades paisajísticas de Argentina y los entornos naturales tan maravillosos que le ayudaron a forjar su bonito romance con Eugenia 'la China' Suárez, un discurso lleno de optimismo sobre el país natal de su amada que, sin embargo, ahora parece haber derivado progresivamente en una actitud especialmente crítica con los medios de comunicación y con la "insistencia" de los reporteros gráficos que le persiguen a todas horas.

Como publica el diario argentino La Nación citando al propio Bisbal, el cantautor andaluz abandonó recientemente la ciudad de Pilar -donde quiso pasar unos días de intimidad con su nueva pareja- "molesto y hastiado" con el comportamiento de los muchos paparazzi que querían inmortalizar cada momento de su estancia, hasta el punto de que no habría dudado en acercarse a varios de ellos para recriminarles que no les dejaran disfrutar "con tranquilidad" de sus vacaciones, además de criticar la falta de sensibilidad mostrada al querer también fotografiar a la pequeña Rufina, hija de la joven actriz de 22 años.

Esta no es la primera vez que David Bisbal habla alto y claro sobre la "pesadilla" que le supone verse rodeado de fotógrafos y periodistas cada vez que se presenta en la vía pública, aunque esa incomodidad suele traducirse directamente en indignación manifiesta cuando semejantes situaciones se producen en los alrededores del colegio donde estudia su hija Ella.

"Que me sigan hasta allí los paparazzi es lo que más me molesta de todo. Me molesta mucho. Que vayan al colegio donde hay más niños. Es lo peor. Es molesto para mí, para mi hija y el resto de niños. Es muy, muy fuerte", aseguraba durante su última visita al programa 'El Hormiguero', de Antena 3.

Pese a su enfrentamiento verbal con los miembros de la prensa, el último encuentro entre los dos enamorados pone de manifiesto que su relación sentimental está lejos de constituir un mero escarceo amoroso con fecha de caducidad, sobre todo porque al famoso músico no le tembló el pulso a la hora de sacar un hueco de su apretada agenda laboral para viajar desde Buenos Aires -donde presentaba su nuevo vídeo 'Hoy', protagonizado precisamente por Eugenia- hasta la citada localidad de Pilar para cultivar su fuerte vínculo emocional tanto con su pareja como con la hija de esta.