David Beckham se quita la barba porque a su esposa Victoria no le gustaba

El exfutbolista David Beckham decidió afeitarse su frondosa barba después de que su mujer, la diseñadora Victoria Beckham, le amenazara con no volver a besarle.

"Estaba en Miami y Victoria vio una fotografía mía y se puso en plan: 'No voy a volver a besarte hasta que te hayas afeitado todo eso'. Me dejé la barba un día más, pero al final pensé: '¿Sabes qué? Creo que voy a tener que hacerlo'", explicó el deportista a su paso por el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

A quienes si les gustaba el aspecto barbudo de Beckham era a sus hijos, Brooklyn (16), Romeo (12), Cruz (10) y Harper (3).

"En realidad a los niños les gustaba, a mi hija pequeña le encantaba peinarme la barba. Ahora eso se ha acabado", aseguró.

Pero la ex Spice Girl no solo aconseja a su marido en materia de bello facial, sino que también le ayuda a elegir su ropa "el 99,9% del tiempo".

"El mejor consejo de moda que me ha podido dar Victoria es no ponerme algo. Me lo ha dicho bastante a menudo porque la honestidad es muy importante en una relación. Ella es muy sincera, y si no le gusta lo que llevo puesto, siempre me lo dice sin rodeos", revelaba David en el lanzamiento de su nueva colección de ropa interior para H&M en Madrid.

Por: Bang Showbiz