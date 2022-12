David Beckham se declara felizmente casado con Victoria

El matrimonio formado por David y Victoria Beckham se ha convertido en uno de los más influyentes en el mundo de la moda desde que pasaran por el altar en 1999 gracias en gran parte al buen criterio estilístico de la diseñadora, un detalle al que no es ajeno el exfutbolista, quien se considera "muy afortunado" de estar casado con la ex Spice Girl, sobre todo cuando se trata de realizar sus esporádicas colaboraciones con grandes marca de ropa, para lo que siempre confía en el consejo de su esposa.

"Obviamente soy muy afortunado por tener una mujer con el buen ojo que tiene la mía. Pero por supuesto, al final soy yo quien toma mis propias decisiones en mi colección, como hace ella con la suya. Ella me enseña sus ideas y me pregunta qué me parecen, y yo hago lo mismo. Eso es lo más increíble de estar casado y tener una compañera. A lo largo de los años nos hemos ido dando consejos el uno al otro sobre ciertas cosas que hemos creado para nuestras colecciones o marcas, o incluso sobre lo que nos ponemos. Así que es maravilloso tener al lado a alguien con su talento", aseguró Beckham al portal 'Access Holllywood'.

Así que teniendo dos verdaderos iconos de moda por padres, no resulta extraño que sus hijos Brooklyn (15), Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3) ya hayan dado muestras de querer seguir sus pasos, aunque el astro del balón tiene claro que nunca influirá en el estilo personal de ninguno de sus retoños, prefiriendo que decidan ellos mismos qué prendas de ropa les gustan más.

"Son muy estilosos, todos. Siempre intentamos dejarles que decidan por ellos mismos en ese sentido, pero como es normal, como padres también estamos un poco encima de ellos", concluyó.

Bang Showbiz.