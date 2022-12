David Beckham recibe consejos de moda de su hija pequeña

Con tan solo 3 años, la pequeña Harper Beckham parece haber heredado el gusto por la moda de su madre, la diseñadora Victoria Beckham, ya que cada mañana ayuda a su padre a elegir los complementos que mejor le sientan.

"Viene a mi habitación y me pone la corbata o me ayuda a vestirme y me dice: 'Papi, ponte esos zapatos con esto'. Es genial", señaló David Beckham en el programa de televisión británico 'Lorraine'.

A pesar de que la benjamina del clan no tienen ningún problema para elegir el vestuario de su padre, no se muestra tan decidida cuando se trata de elegir el suyo propio.

"Esto empezó hace un año. Se despertaba, abría el armario, y tardaba unos 20 minutos en decidir qué se iba a poner y cuando parecía que lo tenía claro, cambiaba de opinión. No estoy acostumbrado a esto. Tenemos otros tres chicos que están contentos con cualquier cosa que se ponen. Bueno, el mediano, Romeo (12), es un poco más selectivo. Lo que ocurre con Harper es que cambia de idea continuamente. Había escuchado que todas las niñas pequeñas son así. Es una cosa increíble de ver", añadió.

Quien tiene una actitud más relajada ante la moda es el hijo mayor de la popular pareja, Brooklyn (15), aunque eso no evitó que el domingo pasado acudiera a la presentación de la colección primavera/verano de su madre en el desfile de la Semana de la Moda de Nueva York, donde disfrutó del espectáculo en primera fila junto a su padre.

"Parecía que se estaba divirtiendo, se estaba fijando en los vestidos y obviamente también en las chicas que desfilaban. Le encanta. Está muy orgulloso de lo que su madre ha conseguido y Victoria estaba incluso más orgullosa de que su hijo estuviera sentado en primera fila durante el espectáculo", sentenció el exfutbolista.

Por: Bang Showbiz