David Beckham no se pierde los conciertos de One Direction

Pero no solo se conformó con disfrutar del concierto sino que quiso conocer de primera mano a los ídolos de sus hijos y por eso visitó los camerinos, donde todos ellos pudieron intercambiar impresiones con los jóvenes artistas.

La visita fue especialmente bien recibida por Niall Horan --declarado fanático del fútbol--, quien empleó su cuenta de Twitter para hacer público su entusiasmo por haber conocido a uno de sus ídolos. "¡Acabo de conocer a mi héroe del fútbol! ¡El gran David Beckham! Trajo a sus tres hijos y a su pequeña princesa a vernos. Es un hombre súper agradable e increíblemente cortés", escribió el vocalista irlandés momentos antes de publicar una fotografía en la que aparece junto al retirado deportista británico. "Qué hombre más increíble. Ha sido un honor conocer a una leyenda como él", añadió.

Quien seguro se retorció de la envidia fue su compañero de grupo, Louis Tomlinson, quien en un programa de televisión previamente admitió que uno de sus sueños sería conocer a David Beckham. Sin embargo, en esta ocasión, Louis no tuvo la oportunidad de coincidir con el deportista e hizo público su descontento haciendo uso de su cuenta oficial de la red social.

"¡Qué rabia que no haya podido conocer a Beckham ayer!", declaró. One Direction se encontraba en Los Ángeles dando cuatro recitales en el enorme recinto Staples Center --con una capacidad de 20.000 personas--, algo que contribuyó a la alegría de los carismáticos artistas, quienes manifestaron su nostalgia por haber estado lejos de la ciudad californiana tanto tiempo.

"Es genial poder estar de vuelta en Los Ángeles. Ha pasado tantísimo tiempo. Llevamos sin venir desde que actuamos en la final de 'Factor X' [programa musical] en Navidades del año pasado", escribió Niall en su espacio virtual.

Louis Tomlinson también quiso añadir su comentario, esta vez haciendo referencia a la magnitud del recinto en el que actuaron: "¡El concierto de hoy ha sido alucinante! Me ha encantado. No me puedo creer que acabemos de cantar en el Staples Center. ¡Es enorme!", publicó.

El grupo británico se encuentra inmerso en su gira 'Take Me Home', una serie de recitales que les mantiene actualmente recorriendo Norteamérica.

Por: Bang Showbiz