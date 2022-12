David Beckham no pretende convertirse en actor profesional

A pesar de que David Beckham ha participado en las películas de Guy Ritchie 'The Man From U.N.C.L.E.' y 'Knights of the Roundtable: King Arthur' parece que el exdeportista no tiene planes de dedicarse a la interpretación a tiempo completo, aunque sí que ha disfrutado de la experiencia.

"Leí un artículo el otro día que decía que era mi nueva carrera, y no es así. Es algo que hago de vez en cuando, pero solo lo hice por un amigo, Guy. Hice un pequeño papel en 'The Man from U.N.C.L.E.' e hice luego un poco más en 'King Arthur'. Pero definitivamente no es mi nueva carrera. Es solo diversión. No me estoy entrenando para mejorar en ello", contó el exfutbolista a MrPorter.com.

Publicidad

Pero pese a que él diga esto, sus fans no solo le auguran un futuro brillante en el cine, sino que hasta le ven encarnando al mismísimo James Bond, en sustitución de Daniel Craig.

"La gente habla sobre Idris Elba. Pero para mí, David Beckham es el hombre perfecto para interpretar a James Bond 007. Además es británico", escribía uno de sus seguidores en Twitter.

"Sería increíble que David Beckham fuera el próximo James Bond", apuntaba otro.