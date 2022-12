David Beckham narra sus batallas por el control del televisor

El mediático futbolista pasa cada vez más tiempo en casa desde que anunciara al mundo su retirada del fútbol profesional, aunque esta nueva etapa vital no se ha caracterizado precisamente por la placidez y la calma de verse rodeado de su adorada familia.

En un hogar compuesto por tres adolescentes, una niña pequeña y una carismática diseñadora de moda, las peleas por controlar la programación televisiva son constantes y muy "complicadas", aunque en este nuevo desafío David Beckham asegura ser siempre el vencedor gracias a su naturaleza competitiva.

"Cuando uno de mis hijos se encuentra conmigo en el salón, en cualquier momento puede comenzar una disputa por el mando de la televisión y una fuerte discusión sobre qué hay que ver. Cuantos más niños haya alrededor, más complicada será la situación para mí. Pero que nadie se engañe, papá es quien manda en la televisión, papá siempre tiene la última palabra sobre la programación", bromeó el atractivo deportista a la revista Heat.

Tras poner fin a una de las carreras profesionales más lucrativas del deporte mundial, el volante disfruta de una rutina diaria mucho más sencilla y relajada en su Inglaterra natal, pero eso no significa que se dedique únicamente a sentarse en el sofá para pasar las horas muertas frente al televisor.

Además de disfrutar junto a su mujer Victoria de aquellas series cómicas que más les hacen reír, el ídolo británico aprovecha sus momentos ociosos para retomar el contacto diario con algunos de sus familiares más queridos así como para revivir algunas situaciones de la infancia.

"Lo más normal es que me veáis en casa viendo partidos de fútbol o programación deportiva de otro tipo, aunque cuando Victoria y yo queremos ver algo juntos siempre optamos por una serie divertida como 'Modern Family' o la versión estadounidense de 'The Office'. Pero por lo general soy yo el que más televisión ve ahora en casa, ya que todos están muy ocupados con sus asuntos diarios. Yo estoy ya en un momento mucho más tranquilo de mi vida, dedicándome a aquellas actividades que no he podido hacer en 15 años: dar un paseo hasta la casa de mis padres, visitar a mis hermanas, o quedar con mi abuela para tomar una taza de té", aseveró.

Por: Bang Showbiz