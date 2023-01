David Beckham expresa sus 'sentimientos más profundos' a través de sus tatuajes

El exfutbolista David Beckham tiene más de cuarenta tatuajes repartidos por todo el cuerpo y piensa seguir ampliando su colección ahora que su mujer Victoria ha renunciado a intentar acabar con su adicción a la tinta.

"Los tatuajes son mi manera de expresar mis sentimientos más profundos sobre las cosas que me importan y las personas a las que quiero. ¿Si he acabado de hacerme tatuajes? Creo que no. Creo que Victoria ya ha tirado la toalla y ya no me dice que pare. Se ha acostumbrado. Antes solía decirme: '¿De verdad tienes que hacerte otro?'. Pero ahora se ha dado cuenta de que [los tatuajes] me hacen feliz", confiesa en una entrevista a la revista GQ.

Beckham es uno de los grandes iconos masculinos de estilo gracias a su elegancia y a su buen gusto en cuestiones de moda, por la que comenzó a interesarse siendo muy pequeño.

"Cuando era un niño de siete u ocho años ya me gustaba llevar buenos zapatos. Me encantaba ponerme un traje elegante que me había comprado mi madre o mi padre. No tenían que ser cosas caras, pero me gustaba vestir bien. Me gustaba tener un aspecto elegante. Más adelante comenzaron a gustarme los coches buenos. Por suerte fui capaz de comprármelos siendo bastante joven. Cada centavo que he ganado lo he invertido en cosas bonitas", reconoce.

Por: Bang Showbiz