Dave Grohl dejó de fumar marihuana gracias a los Kardashian

El clan Kardashian puede enorgullecerse de haber conseguido que el líder de Foo Fighters Dave Grohl decidiera recientemente no volver a fumar marihuana en lo que le resta de vida después de sufrir una pequeña recaída en el consumo de sustancias ilegales tras 25 años sin probar las drogas.

"Dejé de tomar drogas cuando tenía unos 20 años. Pero hace poco pensé: 'Voy a empezar a fumar marihuana de nuevo para curar el insomnio'. Acosté a los niños en la cama, fui arriba y fumé un poco de marihuana. Pero de repente me encontré pegado al televisor viendo 'Keeping Up With The Kardashians' durante 45 minutos. Y eso me enejó. Me dije a mí mismo: 'No voy a hacer esto nunca más'. Definitivamente no es para mí", explicó el músico al periódico The Sun.

Puede que ahora Dave decida compartir su particular remedio para evitar la tentación de consumir drogas con los componentes del grupo Arctic Monkeys, a quienes espera que el estilo de vida plagado de excesos y fiestas no les conduzca a la "autodestrucción" después de encariñarse con ellos durante una gira por Estados Unidos.

"Son increíbles, están encandilando a América. El público americano está como loco con ellos. Recuerdo cuando era joven en Nirvana y sé lo difícil que es navegar entre todo ese mundo. Cada vez que veo una banda joven como ellos que se vuelve famosa pienso: 'Por favor Dios, no dejes que se autodestruyan'. Porque esas cosas pasan, ya sabes", añadió.

Sin embargo, hace tiempo que la fama y la ambición por triunfar dejaron de suponer un peligro para el cantante de Foo Fighters, quien ha aprendido a ignorar la presión de la industria musical encerrándose en su "pequeño mundo".

"Vivo en mi pequeño mundo perfecto. El mundo que nos ha dejado solos al igual que nosotros hemos dejado solo al mundo. No nos preocupamos del lugar que ocupamos en las listas, que es lo que hace que sigas creciendo", concluyó.

Recordemos que la banda Foo Fighters se presentará en Bogotá en enero de 2015, y miles de fanáticos de esta increíble banda de rock esperan con alegría el esperado concierto en la capital de Colombia.

Por: Bang Showbiz